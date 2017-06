Surpriza URIASA: cu cine negociaza Gabi Iancu dupa despartirea de Hagi

Iancu a marcat din penalty in meciul decisiv cu CFR Cluj si i-a adus titlul lui Hagi, dar nu va juca alaturi de Viitorul in Champions League.

Atacantul si-a reziliat contractul in urma cu doua saptamani si isi cauta echipa. Iancu vrea sa joace in strainatate. Le-a cerut impresarilor sai propuneri, iar cea mai buna vine din Slovenia. Sursele Sport.ro sustin ca Iancu negociaza cu Olimpija Ljubljana, locul 3 in ultima editie de campionat. Daca va ajunge la Olimpja, Iancu va fi coechipier cu un alt roman, fostul mijlocas de la Poli Iasi, Alex Cretu.

Gabi Iancu, 23 de ani, a mai trecut pe la Steaua si Karabukspor, insa nu s-a ridicat nicaieri la nivelul asteptarilor. In momentul transferului de 500 000 de euro la Steaua, Hagi anunta ca "valoarea ii permite lui Iancu sa spere ca va ajunge la o echipa mare de tot din Europa".