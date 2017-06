Suporterii se INTORC impotriva echipei CSA! Proiectul Armatei, DESFIINTAT: "Nu asa, Laca, nu asa!"

Fanii Stelei erau marele atu al noului proiect CSA Steaua.

Lacatus a promis promovarea in Liga I in trei ani, insa CSA Steaua are un start dificil. Dupa ce a transferat un lot de juniori pe 30.000 de euro, Lacatus a anuntat ca vor sosi si jucatorii de la seniori, insa acestia intarzie sa apara. Mai mult, Mioveni a anuntat amical cu CSA Steaua, insa Lacatus l-a infirmat.



Fanii critica munca de la CSA si acuza mai ales lipsa de transparenta, mai ales ca Lacatus a promis ca va fi aproape de fani.

"E timpul sa discutam serios despre Steaua si despre cum promisiunile de la lansarea proiectului au fost incalcate succesiv.

In momentul asumarii relansarii sectiei de fotbal a CSA Steaua, Lacatus a anuntat niste lucruri. A anuntat, de exemplu, ca pana la sfarsitul lunii iunie, el si antrenorul vor cauta jucatori, vor purta negocieri de principiu si ca la inceputul lui iulie vor semna contractele si se vor apuca de treaba. Ce s-a intamplat in realitate? Pai in realitate, undeva in luna iunie, a venit vestea ca Steaua da 30.000 de euro pe grupa de juniori a lui fc nimeni-nu-stie-cine-suntem-si-de-ce-existam. Unde-s cei 50 de jucatori identificati ca posibile transferuri? Toata primavara si jumatate din vara Lacatus si Ion Ion au monitorizat juniorii lui fc nimeni?

Accept ideea ca un lot cat de cat inchegat reprezinta un avantaj in competitii, dar aici vorbim de un lot de juniori care, foarte probabil, vor juca pentru echipa de tineret. De ce nu se pot face selectii publice pentru tineret? De ce trebuie sa platim pentru ceva ce puteam lua gratis? Si de ce luam intai juniorii cand trebuie sa ne concentram pe seniorii care au responsabilitatea de a promova?

Intrebari care momentan nu au raspuns mai sunt. A venit vestea unui amical cu Mioveniul in conditiile in care, pana acum, Steaua nu are nici macar un senior legitimat. Pana la data meciului mai sunt vreo 3 saptamani, cat amatorism presupune acest gest? Cine isi asuma o eventuala infrangere umilitoare in prima partida de la revenirea in competitii?

Toate lucrurile de mai sus vin pe fondul unei lipse crase de transparenta decizionala, echipa care promitea sa fie aproape de fani preferand comunicarea pe surse din ziarele tabloide de sport.

Nu asa se face treaba, Laca, nu asa se face!" e mesajul postat de fani pe pagina Steaua Libera.