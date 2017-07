Supercupa dintre Viitorul si Voluntari, 21:00, Sport.ro! Cum s-a schimbat campioana lui Hagi in pauza de vara. Echipele probabile

Supercupa Romaniei este azi, de la 21:00, in direct la Sport.ro!

Cea mai surprinzatoare Supercupa are loc azi, de la 21:00, in direct la Sport.ro! Viitorul a reusit minunea si a cucerit titlul in fata Stelei, iar acum poate sa castige al doilea trofeu din scurta istorie a clubului constantean. Si castigatoarea Cupei a produs o surpriza uriasa. Voluntari se afla si ea in fata celui de-al doilea trofeu din istorie. Miercuri, situatia Ligii I poate fi data peste cap de verdictul de la TAS. "Mai jucam o supercupa duminica impotriva Stelei", au glumit cei de la Voluntari dupa ce au aflat programul primei etape. "Jucam cu castigatoarea campionatului... sau nu", a mai glumit Niculescu la conferinta oficiala.

Cele doua echipe au facut schimbari mari in aceasta vara. Hagi a adus 5 jucatori experimentati pentru a ataca o calificare in grupele cupelor europene pentru prima data.



Echipele probabile:

Viitorul: Ramniceanu, Benzar, Taru, Boli, Ganea, Lopez, Nedelcu,, Vana, Chitu, Tucudean, Herea

Voluntari: Balauru, Leasa, Maftei, Balaur, Acsinte, Lazar, Novac, Capatana, Cernat, Ivanovic, Balan