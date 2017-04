"Sunt zvonuri ba ca ma vrea Barca, ba Milan". Ce spune Contra despre ramanerea la Dinamo si mesajul sau pentru fani

Daca pana in vara nu vine nicio oferta din Spania, Contra ramane la Dinamo. "Normal ca mai cred in titlu", spune Contra!

Dinamo e pe 5 in Play Off, dar fanii asteapta o minune: sa-i vada pe dinamovisti in Champions League!

"Foarte bine, sa creada in titlu! E foarte important sa creada si ei alaturi de noi", spune Cosmin Contra.

Mutu incearca in fiecare zi sa-l convinga pe Contra sa ramana si din vara la Dinamo.

"Sunt zvonuri ba ca ma vrea Barcelona, ba ca ma vrea Milan. Pe mine ma intereseaza ca echipa sa arate mai bine de la meci la meci", mai spune Contra.

Mutu s-a antrenat cu dinamovistii cu telefonul la ureche. N-a uitat fentele cu care a ajuns golgheter in Italia.

Dinamovistii au intalnit-o si pe cea mai mare fana din Oltenia. Are tatuaj cu Dinamo la inima!