Sumudica isi odihneste titularii cu Dinamo: "Cred ca luam bataie" Explicatia antrenorului

Nu se poate final de sezon fara scandal. Sumudica anunta ca isi menajeaza titularii cu Dinamo, meci ce poate decide campioana.

Bucurati-va de fotbal in direct la PRO TV! Marti, 21:45 Juventus - Monaco! Miercuri, 21:45 Atletico - Real! Joi, 22:00, Sport.ro: Lyon - Ajax

Echipele care nu mai au sanse la titlu au decis sa nu mai forteze pe final de sezon, cand se decide campioana. Viitorul a profitat de rezervele folosite de Craiova si s-a impus, devenind favorita principala la castigarea campionatului. Echipa lui Hagi intalneste CFR in ultima etapa, echipa care si-a trimis deja portughezii acasa, iar misiunea constantenilor pare usoara.

Daca totusi Viitorul se va impiedica, Steaua si Dinamo pot profita. Dinamo are meci cu Astra pe teren propriu, iar Sumudica vrea sa-si menajeze titularii pentru partida de Cupa, care e mai importanta pentru echipa sa.

Sapunaru, Budescu si Teixeira au sanse mari sa priveasca din tribune sau de pe banca partida din Stefan cel Mare. Sumudica ii pastreaza pentru returul cu ACS Poli din Cupa, asta desi in tur s-au impus cu 4-1.



Sumudica nu i-a dat sanse mari echipei sale cu Dinamo imediat dpa infrangerea cu Steaua. "Cred ca Dinamo ne bate! Exista posibilitatea sa menajam mai multi jucatori. La trei zile distanta avem meci decisiv pentru finala Cupei. Nu mai are rost sa trag la campionat, ce sa mai obtin? Oricum, suntem pe ultimul loc in playoff. Vrem sa ajungem in finala Cupei si sa luam trofeul", a spus Sumudica.

Foto: afcastragiurgiu.ro