"Sumudica, GURA MICA!" Prima reactie a lui Sumudica dupa atacul de azi al Stelei

Dica a cerut mai mult respect din partea lui Sumudica, propus din nou zilele trecute la Steaua de Dumitru Dragomir dupa egalul Stelei cu Plzen.

Sumudica se apara si spune ca nu a facut decat sa respinga zvonurile referitoare la o posibila revenire a sa in Romania. Antrenorul lui Kayserispor vrea recunostinta din partea stelistilor dupa ce le-a adus un titlu si un milion de euro in ultimii ani. :)

"Chiar nu-l inteleg pe Dica pentru ca eu nu am vorbit despre prestatia lui ca antrenor si nici macar de cea a echipei lui. Mai mult, am spus ca Steaua are antrenor, ca trebuie sa i se dea incredere si sa i se ofere ajutor in continuare. Chiar nu inteleg de unde pana unde se ia de mine ca m-am autopropus la Steaua. Nu e vina mea ca Dragomir si Becali au declarat ca trebuia sa vin eu antrenor. Si eu am echipa si sunt foarte, foarte multumit de ceea ce am si de posibilitatile care exista la Kayseri.

Baskanul a spus ca vrea sa-mi prelungeasca si contractul pe 5 ani! De ce m-as intoarce in Romania! Am vazut ca sunt mai multe persoane care se iau de mine la Steaua. Ar trebui sa mai calce pe frana, Sumudica i-a ajutat in ultima perioada. I-am batut pe ASA si i-am facut campioni pe Steaua, iar recent le-am bagat in conturi peste un milion de euro cu transferul lui Boldrin. In rest, daca vor avea forta sa ia campionatul, sa-l ia!", a spus Sumudica pentru Digisport.