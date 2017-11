Sumudica a fost impresionat de lacrimile lui Alibec si critica dur Steaua: "S-a intrecut masura de data asta! Doar Gigi Becali poate rezolva problema!"

Marius Sumudica a analizat situatia fostului sau jucator.

Marius Sumudica a criticat modul in care oficialii Stelei au gestionat situatia lui Denis Alibec, cel care nu a marcat in acest sezon de Liga 1 si a izbucnit in plans dupa ce a fost schimbat in partida cu Hapoel Beer Sheva. Pe Sumudica l-au impresionat lacrimile fostului sau jucator de la Astra.

"Nici n-am putut sa-i dau mesaj poate alta data il sunam, ii dadeam mesaj, dar de data asta prea de tot s-a intrecut masura. Toata presiunea care e pusa si din partea conducerii si din partea ceor care sunt acolo, e adevarat ca l-a afectat foarte mult si o sa-i atarne acel conflict care l-a avut cu managerul cubului sau cum se numeste functia pe care o are domnul Mihai Stoica. Si de atunci nu mai extista acea legatura, probabil e doar de fatada si il va apasa.



Aici un singur om poate rezolva situatia e Gigi Becali. Nici nu mi se pare corect cand vii si zici ca trebuie sa joace Alibec ca trebuie sa-l vindem sau ceva de genul, nu, trebuie sa gasesti calea de mijloc" a declarat Marius Sumudica pentru Pro TV.