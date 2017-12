"Stiti de ce am plecat de la Steaua?!" Reghecampf, primul interviu dupa ce a DISPARUT din Romania! Cine a produs ruptura dintre el si Steaua

Reghecampf lasa de inteles ca o a treia persoana ar fi intervenit intre el si Becali, acesta fiind motivul despartirii de ros-albastri.

Reghe mai avea un an de contract cu Steaua, insa i-a cerut lui Becali sa-l lase sa plece mai repede.

"Stiti de ce am plecat? Am vrut sa ramanem prieteni. Eu cu Gigi m-am inteles foarte bine, iar in momentul in care au aparut cateva lucruri fortate acolo, m-am dus la el si i-am spus ca tin prea mult la prietenia noastra incat sa o las sa se strice. I-am spus ca vreau sa ma lase sa plec.

Si pana la urma m-a lasat! Nu vreau sa intru in detalii, sunt lucruri intre mine si el. Asta e motivul pentru care am plecat de la Steaua. In conditiile in care castigam bine, mult peste nivelul campionatului din Romania, iar daca ma dadea afara trebuia sa-mi dea o gramada de bani", a spus Reghecampf pentru Fanatik.