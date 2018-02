Stelistii nu se tem de atmosfera pregatita de dinamovisti in derby: "Steaua e favorita, nu avem emotii"

Stelistii sunt convinsi ca pot repeta meciul cu Lazio de pe National Arena.

Helmuth Duckadam crede ca elevii lui Dica nu vor avea probleme cu Dinamo, daca vor reusi sa repete jocul de joi cu Lazio.

"L-au pierdut pe Nedelcearu, a fost unul dintre favoritii mei. Dinamo are jucatori buni, cu toate ca Steaua e o echipa mai omogena. La noi nu s-au facut foarte multe schimbari, la Dinamo s-a intamplat acest lucru. Avem prima sansa datorita acestui fapt. Dar orice meci cu Dinamo e greu, mai ales datorita atmosferei de pe National Arena. Dar daca vom juca cu aceeasi daruire ca la meciul cu Lazio, nu am nicio emotie", a spus Duckadam la Ora exacta in Sport.



Duckadam nu o vrea pe Dinamo in playoff.

"As prefera ca Dinamo sa nu fie in playoff, stim cum au intrat anul trecut in playoff si datorita noua si am avut probleme destul de mari. De aia nu i-as dori in playoff, e o echipa care poate sa revina din propria cenusa si sa ai meciuri foarte grele si incomode cu ei. Cu o victorie maine seara, sansele lor se vor diminua foarte mult", a mai spus Duckadam.