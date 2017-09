Stelistii merg la RAZBOI: "Suntem pregatiti sa castigam cu CFR!" Reactia lui Man

Steaua 4-0 Gaz Metan / Dennis Man e fericit pentru ca reusit sa inscrie din nou.

Mijlocasul Stelei asteapta acum derby-urile cu CFR si Dinamo din aceasta saptamana.



"Au stat bine in teren in prima jumatate, dar in repriza a doua am reusit. Nu conteaza cine marcheaza, important e sa castige echipa. Eu vreau sa inscriu cat mai mult si sa-mi ajut echipa. La gol, a fost fault in prima faza, dar am vazut ca mingea e aproape de mine si am sutat. Urmeaza o saptamana grea, sper sa terminam bine ambele meciuri si sa adunam cat mai multe puncte. Pe CFR trebuie sa-i batem, suntem pregatiti", a spus Dennis Man.