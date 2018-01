Stelistii au revenit in tara dupa cantonamentul din Turcia! Cum a sosit Florinel Coman, dupa accidentarea care l-a scos in lacrimi de pe teren

Stelistii au revenit la Bucuresti in aceasta seara.

Jucatorii lui Nicolae Dica au reveni in aceasta seara in tara, dupa stagiul de pregatire sustinut in Antalya. Fotbalistii au fost asteptati de apropiati, dar au fost abordati si de cativa fani pentru fotografii si autografe.

Accidentat in meciul amical disputat impotriva celor de la Olimpik Donetsk, Florinel Coman a sosit pe picioare. El a raspuns foarte pe scurt intrebarilor jurnalistilor prezenti, spunand: "Sunt bine".