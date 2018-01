Steaua, antrenamente ca la NASA pentru Champions League! Cum arata hotelul de LUX in care se vor antrena

Stelistii se vor antrena ca la NASA in Antalya, unde vor imparti hotelul cu Besiktas. Pe Dica, turcii il asteapta cu un vin vechi de 20 de ani.

Romania spre Euro 2020! Tragere la sorti grupele Nations League, 24 ianuarie, ora 13.00, in direct la Pro TV Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV!

Stelistii au facut poze cu toata lumea din aeroport. Fanii au stat la coada pentru Alibec. In Antalya, stelistii stau in acelasi hotel cu Besiktas. Acolo s-au cazat si in ultimii 2 ani si au pierdut titlul.

"Avem cele mai bune conditii de pregatire pe care le-a avut vreodata vreun club din Romania!", e mandru MM Stoica.

Dica poate conduce antrenamentele de pe balcon.



"Am pregatit un vin special pentru el Sper sa aiba parte de un cantonament bun aici", ii transmite managerul hotelului.

In hotelul de cinci stele din Antalya, stelistii vor tremura in criosauna, la -114 grade.



"Avem aparatura ca la NASA, iar Steaua va putea juca in Champions League dupa ce se va antrena aici", anunta turcii.