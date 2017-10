Steaua il poate pierde pe Gnohere: "E senzatia momentului in fotbalul european!" Unde vrea sa plece "Bizonul"

Steaua are un sezon perfect in Europa, cu 3 victorii in primele 3 meciuri, iar Gnohere a devenit golgheterul ei.

Golurile date de Gnohere in ultima saptamana nu au trecut neobservate. Calcio Mercato din Italia scrie despre recentele reusite ale atacantului de la Steaua. "E senzatia momentului in fotbalul european", au scris jurnalistii italieni, care noteaza ca visul lui Gnohere este sa joace in Franta.

"Harlem Gnohere se gandeste doar sa traga Steaua Bucuresti dupa el. Francezul in varsta de 29 de ani merita din plin titlul de senzatie a momentului.

El asteapta inca o sansa din tara natala insa. Crescut la Cannes si Troyes, Gnohere nu a avut niciodata sansa de a juca in Ligue 1. Asa ca 'bombardierul' transalpin a decis sa isi dezvolte cariera in afara granitelor. Mai intai in Elvetia, apoi in Belgia, pentru ca in 2015 sa ajunga in Romania. Probabil nu va avea niciodata satisfactia de a juca in Ligue 1, dar nimeni nu-i profet in tara lui", a scris publicatia italiana.

Gnohere a fost nemultumit la inceputul sezonului pentru ca era rezerva lui Alibec. Acum, situatia s-a schimbat. "Nu stiu daca Alibec poate sa revina ca titular in fata Bizonului", spunea Dica. Alibec va fi reprimit in lot dupa ce a fost exclus din lot pentru gesturi nesportive.

Cu 8 goluri in acest sezon, Gnohere e golgheterul ligii I.