"Steaua e NUMAI UNA!" Dan Petrescu, raspuns categoric dupa ce a fost intrebat "Care e Steaua adevarata?"

Dan Petrescu nu crede ca Steaua lui Becali are vreo problema de identitate si anunta de partea cui se afla in scandalul urias care a despartit Steaua in doua.

Petrescu spune ca Steaua lui Becali e adevarata continuatoare a identitatii clubului.

"Am crescut la Steaua de la 9 ani pana la 22 de ani. Chiar n-am vrut niciodata sa intru in polemici, nici cu unii, nici cu altii. Pentru mine exista o singura Steaua, cea care joaca acum in Liga 1! N-am inteles cum a aparut intre timp o alta, dar sunt alte probleme. Le doresc bafta amandurora, mie imi pare rau ca s-a ajuns aici. Eram in galerie, pe urma la echipa, capitan, am fost de toate. Imi pare rau ca s-a ajuns la asemenea lucruri", a comentat Dan Petrescu.