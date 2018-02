STEAUA - CFR CLUJ // Gigi Becali a anuntat deja cum va arata Steaua la derby-ul de saptamana viitoare: "Iti face Dumnezeu echipa!" Doua absente majore pentru Dica

Gigi Becali s-a bucurat de revenirea lui Alibec.

Bucurati-va de fotbal! 13 februarie, 21:45 Juventus - Tottenham! Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV!

Denis Alibec a reusit sa sparga gheata in acest sezon in chiar primul meci din 2018, reusind sa inscrie golul de 2-0 contra celor de la Gaz Metan. Alibec are insa si o bila neagra dupa ce a primit un nou cartonas galben si nu va putea sa joace in partida cu CFR Cluj de saptamana viitoare!

In plus, Nicolae Dica nu se va putea baza nici pe Eddy Gnohere, cel care mai are 2 etape de suspendare dupa eliminarea de la partida cu Viitorul din ultima etapa a lui 2017. Astfel, patronul Stelei a anuntat deja ca Florin Tanase va fi titular in atacul Stelei.

"Alibec, ma bucur ca a intrat bine in joc, ca a marcat. A facut greseala aia, dar se intampla. Nu ai ce sa îi ceri! Iti face Dumnezeu echipa! Daca nu il mai am pe Alibec, nu iti mai represezi nimic. E Tanase atacant!” a spus Gigi Becali la Digi Sport.

Fara Alibec si Gnohere cu CFR Cluj, pentru Nicolae Dica exista totusi si o veste buna - cei doi atacanti vor fi odihniti pentru meciul tur contra celor de la Lazio care va fi in direct la Pro TV pe 15 februarie.