STEAUA CAUTA PORTAR // Raspunsul dat de CFR Cluj dupa ce Becali a anuntat ca il vrea pe Arlauskis: "De ce nu i-au facut oferta in vara cand era gratis?"

Florin Nita o poate parasi pe Steaua in aceasta iarna.

Portarul de 30 de ani al Stelei, Florin Nita, este la un pas de a se transfera langa Nicolae Stanciu, la Sparta Praga. Patronul Stelei, Gigi Becali, a dezvaluit ca ii cauta inlocuitor si pe lista se afla si actualul portar de la CFR Cluj, Giedrius Arlauskis. Acesta a mai jucat la Steaua in sezonul 2014/2015.



”Este adevarat ca avem un jucator in plus, fata de pozitiile din lot, asa ca s-ar putea sa mai plece unu, dar cu siguranta acela nu va fi Arlauskis. Nu a existat nicio discutie legata de Arlauskis. In plus, mai suntem si noi prin zona. Nu s-a discutat cu noi si nici nu se pune problema. In acest moment, Arla nu este transferabil! E important pentru noi, plus ca avem si noi nevoie de experienta lui si nu vrem sa slabim tocmai acum inainte de play-off.



Arlauskis are un contract pe trei ani cu CFR Cluj, asa ca lucrurile sunt clare. Nu are nicio clauza de reziliere Arla, dar nu vrem nici sa negociem! E portar foarte bun, ma bucur ca este apreciat, dar cei de la Steaua puteau sa-l ia cand era liber, vara trecuta” a spus Iuliu Muresan la Digi Sport.