Steaua Armatei se pregateste de show TOTAL! 1000 de oameni sunt asteptati la urmatorul meci

Stelistii lui Lacatus se intorc in Bucuresti dupa cantonamentele de la Cheile Gradistei si Tarlungeni.

La ora 14:00, Steaua isi afla grupa din Europa League in direct la Special, pe Sport.ro si www.sport.ro! "KOnfruntarea Milioanelor" Mayweather vs McGregor, IN DIRECT la ProTV, duminica 27 august, de la 06:30 dimineata! Gala incepe la 4, in direct la PRO TV!

Sambata au meci cu Izvoarele in Ghencea. Ultrasii de la Peluza Sud anunta un now show pirotehnic la partida in care jucatorii lui Ion Ion vor juca pentru prima oara pe stadionul improvizat unde vor avea loc si jocurile din liga a 4-a. Se anunta 1000 de spectatori la una dintre ultimele repetitii inainte de startul sezonului in D!

Steaua se va lupta la promovare cu Rapid si Dinamo intr-un sezon care se anunta de senzatie pentru liga a 4-a!