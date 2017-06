Steaua a rezolvat problema fundasului central. Dica a gasit un "portughez sau brazilian" :))

Steaua a facut ultimul transfer din aceasta vara.

Steaua si-a gasit fundas central. Dica si Mihai Stoica au fost desemnati sa aduca un stopper alaturi de Balasa si Larie, iar acestie se pare ca au ajuns la o solutie.

"Am inteles ca problema fundasului central e pe rezolvate. MM si Dica il stiu, ei l-au vazut. E un portughez sau un brazilian. Nu stiu mai multe, ei l-au studiat", a declarat Gigi Becali la Digi.

Steaua a facut mai multe transferuri de rasunet in aceasta vara, Budescu, Morais, Larie si Teixeira fiind cei mai cunoscuti jucatori transferati, alaturi de mai multi tineri de perspectiva.

Echipa de baza va fi formata din Nita, in poarta, Popescu sau Pleasca pe dreapta, Morais sau Momcilovic pe stanga, in timp ce in centru Balasa si Larie vor lupta pentru postul de titular cu noua achizitie.

La mijloc, Pintilii e batut in cuie, alaturi de Budescu, Teixeira, Tanase si Alibec. Steaua va improviza cel mai probabil la mijloc cu jucatorul U21, care va fi Szecui, Mihalcea sau Man.