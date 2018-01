Stanciu a pus mana pe telefon si l-a sunat pe singurul roman din campionatul Cehiei: "Cum e acolo?!". Ce i-a spus Vatajelu

Nicusor Stanciu il lasa singur pe Alex Chipciu la Bruxelles, insa poate avea un alt coechipier roman. La Sparta, echipa care il asteapta astazi la Praga, joaca si Bogdan Vatajelu.

Bogdan Vatajelu a recunoscut ca a fost sunat de Nicusor Stanciu, acesta din urma intrebandu-l de viata din Cehia si situatia de la Sparta.



"Am vorbit cu Stanciu in ultimele zile. M-a intrebat de echipa, de oras, de oameni. Avem nevoie de el. Va avea parte de competitie insa. Nu are asigurat locul in primul 11. Sunt jucatori buni aici. Dar isi va face loc, oamenii din club si antrenorul il doresc", a spus Vatajelu.

In varsta de 24 de ani, Vatajelu evolueaza de doua sezoane in Cehia. El a bifat 15 meciuri pentru Sparta in campionat din 2016 incoace.