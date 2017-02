Stadionul din Craiova e aproape gata! Surpriza: Nu se va numi Ion Oblemenco! Decizia Primariei

Oltenii vor avea un stadion nou in aceasta primavara.

Lucrarile la stadionul din Craiova sunt in faza finala, se monteaza scaunele si se aplica tabla ornamentala. In acest timp, Primaria cauta un sponsor pentru denumirea stadionului, care urma sa poarte in continuare numele marelui Ion Oblemenco. Primaria spera insa sa obtina intre 1,5 si 2 milioane de euro pe an din partea unui sponsor, anunta Dolce. Acelasi lucru l-au incercat si autoritatile din Bucuresti si Cluj pentru noile stadioane, dar nu a reusit. Recent, Primaria Bucuresti a anuntat ca National Arena are pierderi de 20 de milioane de euro!

Craiova nu ar fi singurul oras cu stadion ce poarta nume de companie. Bayern, Nice, Genk sau Legia joaca pe arene ce poarta nume de sponsor.