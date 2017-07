Stadion construit GRESIT?! Informatiile momentului de la Craiova. Cand va fi gata BIJUTERIA de 50 de mil

Constructia stadionului din Craiova ramane in grafic, anunta Adrian Cefelan, directorul de investitii al Companiei Nationale de Investitii.

Arena-senzatie a Olteniei va fi gata pana la mijlocul lui septembrie. Daca reuseste minunea si trece de Milan, Craiova poate visa la grupele Europa League. Are sanse mari sa joace in Europa chiar la Craiova. Cefelan spune ca nu sunt probleme de niciun fel cu avizul ISU si ca totul decurge conform planului initial.

"Nu demontam, nu construim, nu refacem absolut nimic. Initial, in 2014, s-a facut un studiu de fezabilitate, un concept, iar pe baza lui s-a dat o hotarare de Guvern pentru demolarea vechii arene si construirea celei noi. Conform legii, acesta nu trebuie sa cuprinda toate stadiile ulterioare necesare constructiei. De acest lucru s-au ocupat constructorii cand s-a facut proiectul tehnic. Atunci au fost facute studiile de insorire, de vant, studiul geotehnic de detaliu, scenariul de foc si altele. Acest proiect tehnic a fost upgradat mereu si in functie de cerintele de omologare UEFA, dar si de legislatia romaneasca.

In studiul de fezabilitate initial erau alte date, iar acum stadionul are alte cote. De exemplu, suprafata totala s-a marit. S-a facut si inelul care inconjoara stadionul, conform normelor ISU. Numarul de locuri a crescut si el de la 30 800 la 30 950 pentru ca UEFA a cerut sa fie mai multe locuri pentru persoanele cu handicap. Inelul de sus nu se va reconstrui. Acolo au fost deja amplasate 4 studiouri TV, nu doua, ca in studiul de fezabilitate. UEFA a cerut conditii pentru dubla transmisie TV.

Toate modificarile s-au facut conform proiectului tehnic, de firmele care au construit arena. Am facut o economie de aproximativ 400 000 de euro. Acum nu facemm decat sa cerem o armonizare a legislatiei, toate lucrarile au fost efectuate, dar trebuie sa obtinem o noua Hotarare de Guvern pe baza situatiei existente in teren. Constructorul va finaliza lucrarile pana in 25 august. Dupa aceea, se va constitui comisia de predare-primire catre Primaria Craiova. Sper ca acest proces sa se incheie pana pe 15-20 septembrie. Nu imi fac nicio problema ca ulterior Primaria va obtine toate avizele FRF si ISU!", a spus Adrian Cefelan pentru Gazeta Sporturilor.