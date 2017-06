Singura competitie la care stelistii s-ar uita doar la televizor! Cum ar putea arata "Dinamoviada" in Europa :)

In ultimii 5 ani s-a discutat in fiecare vara despre organizarea unei competitii care sa alinieze la start toate echipele europene care poarta numele de Dinamo.

In cazul in care se va merge mai departe de faza de idee, intrecerea ar urma sa se desfasoare in pauza competitionala de vara, pe sistemul turneelor din cantonamentele organizate intre iunie si august pe intregul continent, iar printre competitoare ar urma sa se regaseasca si multe cluburi de traditie, unele obisnuite cu participarea in grupele Champions League si Europa League.

Printre cluburile eligibile pentru participare se regasesc unele dintre cele mai puternice echipe din Europa de Est:

Dinamo Kiev (Ucraina) - locul 2 in prima liga, finalista Cupei Ucrainei, calificata in preliminariile Ligii Campionilor

Dinamo Zagreb (Croatia) - locul 2 in prima liga, finalista Cupei Croatiei, calificata in preliminariile Europa League

Dinamo Bucuresti (Romania) - locul 3 in Liga 1, castigatoarea Cupei Ligii, calificata in preliminariile Europa League

Dinamo Moscova (Rusia) - primul loc in liga secunda, a reusit promovarea in primul esalon

Dinamo Tbilisi (Georgia) - campioana in prima liga, calificata in preliminariile Ligii Campionilor

Dinamo Minsk (Belarus) - locul 2 in prima liga, calificata in preliminariile Europa League

Dynamo Dresda (Germania) - locul 5 in liga secunda

Dinamo Brest (Belarus) - locul 8 in prima liga

Dinamo Batumi (Georgia) - locul 8 in prima liga

Dynamo Ceské Budejovice (Cehia) - locul 5 in liga secunda

Dinamo Tirana (Albania) - locul 8 in liga secunda

FK Dinamo Sankt-Petersburg (Rusia) - locul 1 in Liga a 3-a, a promovat in liga secunda

Berliner FC Dynamo (Germania) - locul 15 in Liga a 4-a, au castigat Regional Cup Berlin in 2017, este cea mai titrata echipa din fosta RDG