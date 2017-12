Si-a reziliat contractul cu Astra si a semnat deja cu o noua echipa! Un titular a plecat de sub comanda lui Edi Iordanescu inaintea finalului de an

Mijlocasul brazilian Marquinhos Carioca (24 de ani) s-a transferat de la Astra la Zalgiris Vilnius, vicecampioana Lituaniei.

Brazilianul Marquinhos, care a mai evoluat in Romania la Otelul (40 meciuri si 13 goluri) s-a despartit astazi de Astra. Fotbalist cu 21 de meciuri, un gol si 4 assisturi pentru Astra in actualul sezon, Marquinhos va juca in Lituania, scrie cotidianul Gazeta Sporturilor.

Marquinhos a semnat pe doi ani cu Zalgiris, dupa ce si-a reziliat contractul cu Astra inaintea ultimei etape din 2017.

"Ma bucur ca am facut parte din echipa Astrei, a fos tun plus in dezvoltarea carierei mele. Am cunoscut oameni deosebiti si de aceea le doresc multa bafta si rezultate cat mai bune.



Am avut mai multe oferte, insa am ales Zalgiris pentru ca este cea mai mare echipa din Lituania si joaca in preliminariile UCL in fiecare an. Singurul meu gand este sa castigam campionatul in sezonul urmator", a spus Marquinhos, citat de Gazeta Sporturilor.