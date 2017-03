Si-a luat gandul de la Steaua? Edi Iordanescu negociaza cu alt club din Liga I: "Sunt foarte seriosi"

Edi Iordanescu e gata sa revina ca antrenor in Liga I, desi sustine ca isi cauta echipa in strainatate.

Iordanescu e liber dupa despartirea din toamna de TSKA, iar Gigi Becali l-a nominalizat intre posibilii inlocuitori ai lui Reghecampf. Antrenorul Stelei nu va fi concediat pana in vara, a anuntat Becali, iar Edi s-a reorientat spre FC Voluntari.

"Am o relatie de prietenie cu Dan Leasa (n.r. - managerul clubului FC Voluntari) si cu factorii de decizie de la Voluntari. Vorbim constant pentru ca eu locuiesc la cinci minute de club. Am facut o promisiune ca mai devreme sau mai tarziu voi colabora cu ei si voi lucra la FC Voluntari. Cu mentiunea ca imi doresc performanta si obiectivele sa fie altele decat au fost pana la aceasta etapa. La momentul actual prioritatea mea este sa plec in strainatate si Dan Leasa stie acest lucru. Sunt ceva discutii acum. in plus, in competitia noastra e final de sezon si este infinit mai bine sa preiei o echipa in momente in care poti sa rezolvi si sa conturezi altfel lucrurile. Nu stiu ce o sa se intample, dar o sa ma intalnesc si o sa vorbesc cu cei de la Voluntari. Acolo exista un climat de seriozitate, au conditii de lucru bune", a spus Iordanescu la Digisport.

Antrenorul Florin Marin si-a reziliat de comun acord contractul cu FC Voluntari, a declarat managerul clubului ilfovean, Dan Leasa. Oficialul a mai spus ca va discuta cu tehnicianul Edward Iordanescu pentru o eventuala preluare a echipei.

"Astazi, de comun acord, am luat decizia sa ne despartim. in fotbal, mai devreme sau mai tarziu trebuie sa te desparti. in prima faza am avut obiectiv play-off, apoi clasarea pe locul 8, nu s-a indeplinit, am decis sa ne despartim. Consider ca am avut si putin ghinion, am fost dezavantajati de program. L-am contactat pe Edi Iordanescu, maine la ora 12.00 ne vedem cu el sa discutam", a declarat Leasa.

In varsta de 63 de ani, Florin Marin pregatea FC Voluntari din mai 2016.

Iordanescu, in varsta de 38 de ani, a pregatit ultima oara tSKA Sofia, de unde a plecat in noiembrie 2016. El a mai antrenat in cariera sa formatiile ASA Targu Mures si Pandurii Targu Jiu.

FC Voluntari a incheiat sezonul regulat al Ligii I pe locul 9, cu 30 de puncte.