Sepsi OSK, cea mai activa echipa din Liga I pe piata transferurilor: 8 mutari facute pana acum! Ultimul sosit e un filipinez

Sepsi OSK a anuntat oficial si transferul filipinezului Daisuke Sato, in varsta de 23 de ani, fost jucator si la CSM Poli Iasi.

Sepsi OSK a rezolvat a 8-a mutare a iernii. Covasnenii l-au transferat pe filipinezul Daisuke Sato, care a mai jucat in Liga I la CSM Poli Iasi. El a sosit din Danemarca.

Sato a jucat in prima parte a sezonului la Horsens, in Danemarca, unde a bifat, insa, doar 3 meciuri. El a venit liber de contract la Sepsi OSK.

Sato, in varsta de 23 de ani, are 34 de meciuri si 3 goluri in nationala Filipinelor.

Sepsi i-a transferat in aceasta iarna pe Albert Dalmau, Jure Obsivac, Daisuke Sato, Ousmane Viera, Alexandru Chirita, Yasin Hamed, Filipe Oliveira si Benjamin Kuku.