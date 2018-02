Sefii lui Dinamo, RUGAMINTE pentru galerie: "NU INJURATI conducerea Stelei!" Cate bilete s-au vandut pana acum

Dinamovistii vor ca National Arena sa fie plina de dinamovisti la derby.

Ionel Danciulescu anunta ca s-au vandut 27.000 de bilete pentru derby si le cere fanilor sa nu injure conducerea adversa. Directorul sportiv al "cainilor" spune ca nu se pune vorba de prime la un asemenea meci deoarece jucatorii sunt oricum motivati.

"Cred ca sunt vreo 27-28.000 de bilete vandute, mai este timp si maine. Sunt convins ca va fi stadionul arhiplin la ora meciului. Mizez pe 35.000 de spectatori, sunt convins ca vom avea galeria alaturi de noi, asa cum au fost in toate momentele mai putin bune in acest an, de aia si trebuei felicitati pentru lucrul acesta. Mi-as dori eu ca anumite scandari mai putin ortodoxe legate de echipa adversa si anumite persoane din conduicerea de acolo sa nu existe. Stiu ca e foarte greu, dar ar fi frumos ca asa sa se intample', a spus Danciulescu in conferinta.



"Nu s-a discutat de prime. nu cred ca mai este nevoie de prima la asemenea meci. Stim cu totii de rivalitatea dintre cele doua echipe, nu e nevoie de prima.

Impotrant e ca abritrajul sa fie echidistant, sa nu avem probleme. Sa ne focusam si noi si ei pe ce avem de facut, sa lasam arbitrajul sa arbitreze corect. Daca vor fi pronleme de vreun fel si vom fi dezavantajati, cu siguranta nu ne dorim lucrul asta. Cred ca Avram poate sa duca un meci de asemenea importanta si incarcatura.

Eunt foarte increzator, ii simt pe baieti, sunt dornici sa faca o un meci mare. Cu siguranta vom fi 12 pe teren, asta e un mare avantaj. Aste e tot ce conteaza, sa vina cat mai multi suporteri dinamovisti.', a mai spus Danciu.