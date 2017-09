Se inmultesc problemele la Dinamo inainte de derby-ul cu Steaua. Nemec a intrat in conflict cu conducerea

Dinamo are o noua problema dupa plecarea lui Contra.

Dinamo l-a pierdut pe Cosmin Contra, acesta acceptand oferta de la echipa nationala. Conducerea cauta un inlocuitor pentru meciurile cu Chiajna, de miercuri, si cu Steaua, din weekend.

Contra nu e singura problema pentru Dinamo. Nemec este nemultumit de situatia in care se afla la Dinamo. Acesta este atacantul nationalei Sloveniei insa nu mai este titular sigur la Dinamo, dupa aducerea lui Bokila.

In plus, conducerea lui Dinamo a refuzat mai multe oferte din afara pentru Nemec, in ultima perioada de transferuri, iar slovenul este suparat pe faptul ca nu a fost lasat sa plece.

Nemec are un singur gol in 9 meciuri in acest sezon de Liga I, dupa ce a marcat 11 goluri anul trecut, in 28 de meciuri.