Se face cel mai scump transfer al iernii? Ionita, drum liber catre CFR Cluj: suma ceruta de Astra si motivul pentru care Sumudica a iesit din cursa

Alexandru Ionita, unul dintre cei mai in forma jucatori din Liga 1 in acest moment, are cale libera spre CFR Cluj. Fotbalistul Astrei a declarat ca transferul la Kayserispor a picat.

Ionita a marcat aseara in victoria cu 2-1 in fata celor de la Botosani, iar la final a dezvaluit motivul pentru care nu va mai ajunge la echipa pregatita de Marius Sumudica.

'Nu stiu (n.r. daca va semna prelungirea cu Astra), voi vedea in această iarna. Ma voi sfatui cu familia, cu impresarul si voi lua cea mai buna decizie. Sper sa vina o oferta bună pentru club, buna si pentru mine. Am inteles ca transferul la Kayserispor nu se va realiza, pentru ca Astra a cerut 1,5 milioane de euro si ei n-au vrut sa plateasca. Nu stiu daca voi merge la CFR, depinde daca domnul Niculae ma va lasa sa plec. Pentru mine nu contează unde voi juca, este foarte bine si aici, si la Kayserispor", a declarat Ionita pentru TelekomSport.

Ratarea transferului in Turcia a fost anuntata in urma cu patru zile chiar de Marius Sumudica. Antrenorul turcilor a declarat in exclusivitate pentru ProTV ca mutarea nu se va realiza din cauza pretului cerut de Astra. In schimb, Sumudica i-a sfatuit pe oficialii CFR-ului sa faca un efort in aceasta iarna si sa-l transfere pe Ionita.

"Din moment ce CFR-ul a dat 800 de mii pe Costache, poate sa-l ia si pe Ionita. Si cu tot respectul pentru Costache, Ionita e mult peste. Deci de ce nu ar plati CFR-ul si pe el", a spus Sumudica pentru ProTV.