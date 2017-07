"Se compara Plzen cu Poli Timisoara? Nooo! Meciul greu a fost cu Poli. Plzen e sub noi!" Prima reactie a lui Ionut Popa dupa infrangerea cu Steaua

ACS Poli 0-1 Steaua | Ionut Popa e suparat pe arbitraj dupa infrangerea in fata Stelei.

Antrenorul lui ACS Poli spune ca Alibec trebuia eliminat in prima repriza pentru doua galbene si explica ironic de ce Stelei ii va fi mai usor cu Plzen decat i-a fost la Timisoara.

"Suntem cam in aceeasi situatie cu Steaua, inceput de drum, multi jucatori noi. Am avut multi spectatori, de mult n-au mai fost atatia la Timisoara. Fara sa comentez arbitrajul, spun ca Alibec trebuia eliminat in minutul 29. Si multe galbene s-au dat prea usor. Daca Alibec era eliminat, cred ca am fi castigat. Am incercat sa echilibrez jocul, e foarte greu sa joci in 10. Am jucat fara varf, dar ne-au lipsit jucatorii de viteza.

Ne pare rau, nu ne-a iesit pasenta azi. Nu stiu daca ma gandesc la playoff. Ma gandesc la fiecare meci, vreau sa obtin ceva de la fiecare joc. Jucatorii s-au suparat in vestiar, iar pomenesc de problemele cu banii. Nu mai vorbesc de acest episod, sper ca oamenii cu putere sa rezolve problema aceasta cat mai repede.

E foarte greu in vestiar, mai ales ca sunt un tip coleric. Imi vine sa iau foc, mi-e frica sa nu apara alte lucruri, sa stric o atmosfera in vestiar. Jucatorii au dreptate, situatia e grea, sper s-o rezolvam. Plzen e ca Poli Timisoara? E sub noi. Cu noi a fost mai greu!", a spus Ionut Popa la Digisport.