SCANDAL pe teren intre Reghe si Miriuta: "Asa ne mai certam, dupa meci suntem prieteni" 

CFR 0-0 Steaua / Vasile Miriuta a comentat incidentul cu Reghecampf din timpul meciului cu Steaua.

Prieteni buni din perioada in care erau jucatori, Vasile Miriuta si Laurentiu Reghecampf s-au certat in timpul meciului de la Cluj. Reghe i-a reprosat pe un ton dur lui Miriuta sa nu mai comenteze la adresa stelistilor.



"Am facut un meci bun, am dominat, am avut ocazii de a marca, l-am blocat pe Alibec. Ei au avut doua situatii pe greselile noastre, dar rezultatul e meritat. Le-am zis ca trebuie sa castigam, cu 3 puncte eram aproape de titlu. Acum ne intereseaza o clasare cat mai sus. Am folosit o echipa foarte ofensiva, din pacate nu am marcat. Orice se poate intampla pana la final, dar nu e problema noastra, ne concentram pe rezultatele noastre. Ne mai certam noi, dar ne leaga o prietenie frumoasa, dupa meci suntem cei mai buni prieteni.

Ma bucura ca Larie si Deac isi prelungesc contractele, ma bucura, sunt doi jucatori foarte buni. Sper ca cu noul patron sa facem o echipa foarte buna si sa ne batem la titlu. Ne-au lipsit jucatorii de valoare care au plecat, daca ii aveam in acest sezon si nu plecam cu -6 puncte eram peste Steaua acum, va garantez!", a spus Vasile Miriuta.