Scandal MONSTRU dupa Sepsi - Astra! Verdict CLAR: "Trebuia OPRIT MECIUL! 3-0 Astra la masa verde!"

Nocturna s-a intrerupt de doua ori la Sepsi - Astra! Conducerea de la Giurgiu cere victorie la masa verde pentru echipa lui Edi Iordanescu!

Ion Craciunescu spune ca lucrurile sunt clare din punct de vedere regulamentar.

"Arbitrul trebuia sa nu mai reia jocul. Echipa gazda pierde cu 3-0, conform regulamentului. Arbitrul decide, dar in conformitate cu regulamentele, nu cum vrea el. El trebuie sa aplice regulamentul! Ce, poate sa nu mai dea faulturi pentru ca asa vrea el? Poate o singura data, pentru ca dupa aia are probleme!", a spus Craciunescu la Digisport.

Edi Iordanescu se simte insultat de evenimentele petrecute la Brasov.

"Simt ca ce s-a intamplat azi a fost o lipsa de respect. Cred ca trebuie ca fotbalul sa fie jucat pe teren, dar daca verificam regulamentul ceea ce s-a intamplat azi e total in contradictie cu spiritul fotbalului. Am intrerupt meciul o data, apoi iar am intrerupt. Cred ca e lipsa de respect, era normal ca brigada sa iasa afara la pauza, sa constate ca s-a intrerupt iar alimentare, apoi regulamentul este clar. S-a intrerupt meciul de doua ori, am stat 25 de minute in total. S-a facut o contestatie, dar e normal ca atunci cand se platesc atatia bani catre cluburi sa-si asume toata lumea sa fie conditii bune", a comentat Iordanescu.