Scandal intre Morutan si Botosani! Jucatorul vrea la Steaua, clubul are alta oferta din strainatate! Anuntul agentului sau

Steaua a marit oferta pentru tanarul Olimpiu Morutan de la Botosani.

Steaua cauta un tanar jucator de valoare pentru a indeplini regula U21, insa pana s-a lovit de refuzul lui FC Botosani de a-l ceda pe tanarul Morutan pentru mai putin de 800.000 de euro. Becali a oferit zilele trecute 700.000 de euro, iar jucatorul e gata sa mearga la Steaua. Moldovenii mai au insa discutii si cu Dinamo Kiev, iar clubul spera sa-l vanda pe Morutan in Ucraina.

"Clubul insista sa il vanda pe jucator in spatiul ex-sovietic. Stiu ca oficiali ai lui Dinamo Kiev il vor urmari pe Morutan la meciul amical cu FC Botosani. Eu si jucatorul am vrea ca el sa mearga la Steaua. Am mai mare incredere ca poate creste daca va ramane in Romania inca un sezon", a spus agentul lui Morutan, Florin Vulturar, pentru Gazeta Sporturilor.

TSKA Moscova si CFR Cluj sunt cluburile care il mai vor pe Morutan.