SCANDAL in vestiarul Craiovei! Patronul a venit dupa meci si a cerut AMENDA pentru unul dintre lideri. Reactia senzationala a jucatorilor

In ciuda rezultatelor foarte bune din startul sezonului, la Craiova nu e liniste!

Patronul Rotaru a intrat nervos in vestiar la finalul meciului cu Gaz Metan (2-0), din ultima etapa. I-a cerut antrenorului Mangia sa-i faca referat lui Alex Mateiu, care a reactionat nervos dupa ce a fost schimbat, in minutul 67.

Mangia a stabilit amenda la 2000 de euro. Reactia celorlalti jucatori a fost complet neasteptata. Fotbalistii au hotarat sa puna cu totii bani pentru a-l ajuta pe Mateiu sa-si achite amenda. Alex a fost unul dintre cei mai constanti jucatori in ultimele etape. Mateiu are 4 aparitii ca titular in acest sezon la Craiova. In 3 dintre jocuri a fost inlocuit.

Jucatorii Craiovei i-au cerut lui Mangia dupa antrenamentul de azi sa-i anuleze amenda lui Mateiu si au anuntat ca i-o vor plati ei daca patronul nu va fi convins de italian.