"Sa le SPULBERAM visele cainilor!" Peste 1500 de olteni la Bucuresti! Cate bilete s-au vandut

Oltenii vin hotarati sa scoata Dinamo din play-off.

Azi, de la 20:30, are loc una din cele mai importante partide din finalul sezonului regulat. Dinamo si Craiova se bat pentru calificarea in play-off, iar interesul este extrem de ridicat. Oltenii vin cu peste 1500 de suporteri dupa ei, in timp ce Dinamo a anuntat ca s-au vandut 10.000 de bilete pana aseara. Totusi, organizatorii asteapta 20.000 de spectatori in aceasta seara pe National Arena. Dinamo este obligata sa castige ca sa prinda ultimul loc de calificare in play-off. Oltenii vor lupta din greu si ei. I-au chemat pe suporteri si la antrenament si au facut apel la istoria incinsa cu Dinamo.

"Este meciul unei intregi regiuni!

Nu exista niciun motiv pe lumea asta sa nu fii pe stadion cand avem ocazia sa spulberam visele cainilor rosii.

in saptamana unui meci cu Dinamo, inimile oltenilor se unesc si bat la unison. Mai tare, mai repede. Ne tremura toata fiinta, simtim acele furnicaturi pe sira spinarii. Vine razboiul nostru, care-l ducem de zeci de ani contra echipei sistemului. De cateva ori sistemul ne-a luat cu forcepsul titluri, dar de fiecare data ne-am ridicat mai puternici. Pana si denumirea Campioana Unei Mari Iubiri tot lui Dinamo o „datoram“.

Chiar daca au avut doua meciuri mai proaste, jucatorii nostri ii simt pe fani aproape. I-au simtit si aseara, cand mai multi suporteri olteni au venit la antrenament sa ii incurajeze inainte de meciul cu Dinamo. Au cantat, au strigat si i-au imbarbatat pe baieti in timpul exercitiilor", a postat Craiova pe site.