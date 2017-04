Rezultatele controlui MApN la CSA Steaua: Talpan, laudat de superiori, dar sanctionat pentru declaratiile publice

Proiectul CSA Steaua merge mai departe, insa Florin Talpan a fost sanctionat pentru atacurile la adresa FRF.

Fiare dezlantuite in cusca la KOnfruntarea campionilor! Marti, 21:00, in direct la Sport.ro! Tremura Oltenia: Craiova vrea in Europa! Craiova - Voluntari, joi, 20:30, in direct la Sport.ro!

Un nou control al Ministerului Apararii Nationale efectuat la CSA Steaua a constatat perseverenta consilierului juridic Florin Talpan in sustinerea intereselor clubului in litigiile aflate pe rolul instantelor de judecata, in acord cu standardele de competenta profesionala a consilierilor juridici. Comisia a constat insa neregului in alte domenii de activitate din cadrul clubului, financiar-contabil, stat major si control managerial.

O comisie mixta de cercetare, constituita la nivelul Ministerului Apararii Nationale, a desfasurat, in perioada 10-14 aprilie, un control la Clubul Sportiv al Armatei Steaua, pentru verificarea modului de remediere a deficientelor in activitatea CSA constatate de Corpul de control si inspectie in luna februarie 2017. Obiectivele controlului au vizat mai multe domenii din activitatea clubului: relatii publice, relatii cu publicul, asistenta juridica, financiar-contabil, stat major si control managerial.

"In domeniul relatiilor publice, comisia de cercetare a constatat faptul ca locotenent-colonelul Talpan Florin a fost sanctionat disciplinar de catre comandantul CSA pentru incalcarea repetata a procedurilor interne ale Ministerului Apararii Nationale privind comunicarea publica, proceduri aplicabile intregului personal al instututiei. Sanctionarea militarului a fost facuta in baza concluziilor Corpului de control si inspectie, care a retinut in sarcina consilierului juridic al CSA incalcarea ordinelor ministrului apararii nationale ce reglementeaza comunicare publica in M.Ap.N. si interventii repetate in mass-media fara a avea mandat.

In domeniul asistentei juridice, comisia de cercetare nu a constatat deficiente si a remarcat perseverenta consilierului juridic al CSA in sustinerea intereselor clubului in litigiile aflate pe rolul instantelor de judecata, in acord cu standardele de competenta profesionala a consilierilor juridici. De asemenea, s-a constat ca intre conducerea CSA si consilierul juridic nu exista divergente in ceea ce priveste apararea si protejarea patrimoniului CSA in activitatea procesuala", se arata intr-un comunicat postat pe site-ul CSA Steaua.

Comisia a constat nereguli in alte domenii de activitate, astfel ca a propus "sanctionarea" celor vinovati si "atentionarea" comandantului interimar al clubului Cristian Petrea, pentru ca acesta ia in cel mai scurt timp masuri pentru remedierea problemelor descoperite.

"In domeniul financiar-contabil, comisia de cercetare a constatat disfunctii pentru care comandantul clubului dispusese masuri de remediere corespunzatoare. In domeniul stat major si control managerial, comisia de cercetare a constatat disfunctii in ceea ce priveste fluxul documentelor in cadrul CSA. Astfel, procedura avea un caracter formal, era dificil de aplicat si nu corespundea cerintelor de optimizare a actului de comanda, in timpul controlului fiind luate masuri pentru elaborarea unei noi proceduri operationale.

Au fost constatate, de asemenea, disfunctii in ceea ce priveste organizarea evidentei fiselor de aptitudine in munca, precum si alte elemente conexe acestui domeniu, drept pentru care comisia a propus comandantului CSA sanctionarea disciplinara a persoanei responsabile. De asemenea, a fost propusa si atentionarea psihologului unitatii pentru disfunctii in activitate. In concluzie, avand in vedere situatia generala constatata la CSA, comisia de cercetare a propus atentionarea comandantului imputernicit al clubului in vederea luarii unor masuri ferme prin care sa fie remediate in cel mai scurt timp disfunctiile constatate", se mai arata in comunicat.

La 6 aprilie, MApN anunta ca declaratiile publice ale locotenent-colonelului Florin-Costel Talpan, inclusiv cele referitoare la relatia cu Federatia Romana de Fotbal, au fost facute in nume personal, contrar procedurilor legale si nu au avut mandatul CSA Steaua Bucuresti. in consecinta, Talpan a fost sanctionat disciplinar, de catre comandantul clubului, in data de 4 aprilie 2017.

Consilierul juridic sef al Clubului Sportiv al Armatei Steaua Bucuresti, Florin Talpan, i-a cerut demisia de onoare presedintelui FRF, Razvan Burleanu, pentru faptul ca acesta a permis ca un club neafiliat, FCSB, sa aiba aceleasi drepturi ca un unul afiliat la Federatia Romana de Fotbal. Talpan a sustinut ca, din punct de vedere legal, FCSB, gruparea patronata de Gigi Becali, nu exista in Liga I, astfel ca meciul cu Dinamo, de duminica, nu trebuia sa se dispute, iar urmatoarele partide din play-off trebuie castigate la masa verde, cu 3-0, de adversarele formatiei antrenate de Laurentiu Reghecampf.

Juristul CSA a precizat ca FRF functioneaza ilegal, astfel ca decizia Comietului Executiv din data de 30 iulie, prin care s-a aprobat schimbarea denumirii FC Steaua in FCSB, este nula.

Talpan l-a mai acuzat pe Bulreanu de faptul ca sfideaza deciziile instantelor de judecata, declarand ca FCSB este continuatoarea Stelei, afirmatie care manipuleaza suporterii.

Florin Talpan a cerut Ministerului Tineretului si Sportului sa efectueze un contrul la Federatia Romana de Fotbal, prin care sa fie verficate situatia afilierilor, cheltuirea banilor proveniti de la UEFA si FIFA si respectarea legislatiei.

In ianuarie, Florin Talpan l-a acuzat pe comandantul interimar al CSA Steaua, Cristian Petrea, de neindeplinirea atributiilor de serviciu, de actiune contrar intereselor statului roman si ale Armatei Romane si de savarsirea infractiunii de abuz in serviciu, pentru ca se opune punerii in aplicare a deciziei Curtii de Apel in litigiul cu FC Steaua, prin refuzul de a semna notificarile catre FRF, LPF si ONRC.

Insa Corpul de Control si Inspectie al MApN nu a identificat situatii de obstructionare a activitatii juristului CSA, Florin Talpan, in indeplinirea atributiilor de serviciu, asa cum s-a plans el.

Sursa: News.ro