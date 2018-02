Revenire de senzatie in Liga 1! Un fotbalist care a castigat 6 trofee cu Steaua vine sa joace in play-out

Revenire de ultim moment in Liga 1.

Paul Pirvulescu se intoarce in Romania dupa ce si-a reziliat contractul cu Wisla Plock. Pivulescu, in varsta de 29 de ani, a semnat cu Gaz Metan Medias, informeaza GazetaSporturilor. Gaz Metan este echipa care l-a lansat in fotbalul mare pe Pirvulescu.

Pirvulescu, care poate juca pe orice pozitie pe banda stanga, a evoluat pentru Gaz Metan in perioada 2006-2011, iar apoi s-a transferat la Steaua. A castigat trei titluri de campion, o Cupa, o Cupa a Ligii si o Supercupa a Romaniei cu Steaua.

Gaz Metan a incheiat sezonul regulat pe locul 13, pozitie retrogradabila.