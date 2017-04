Reghecampf a anuntat in ce conditii pleaca de la Steaua: "Probabil voi fi inlocuit daca se intampla asta!"

Laurentiu Reghecampf spera sa devina pentru a 3-a oara campion cu Steaua.

Bucurati-va de fotbal, in direct la PRO TV! Marti, 11 aprilie, 21:45 Juventus - Barcelona in UEFA Champions League! Joi, 13 aprilie, 22:00: Anderlecht - Manchester United! Superkombat: Invazia Greilor! Vineri, 7 aprilie, ora 20:00, in direct la Sport.ro!

Antrenorul Stelei, Laurentiu Reghecampf, a dezvaluit dupa partida cu Astra ca o ratare pentru al 2-lea an consecutiv a titlului de campioana a Romaniei i-ar aduce despartirea de Steaua.

"Sunt antrenorul Stelei si mai am un an de contract. Important este sa iau campionatul. Probabil ca daca nu il iau, voi fi schimbat. Voi cantari ce s-a intamplat si in trecut.



Acum ma concentrez pe obtinerea rezultatelor si pe castigarea campionatului. Se pot intampla multe. Dinamo, daca leaga 3 victorii se apropie de locul 1. La fel ca CFR.



Daca vom castiga urmatoarele 3 meciuri, vom lua o opţiune importanta pentru castigarea campionatului" a spus Laurentiu Reghecampf la Dolce Sport.