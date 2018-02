Recordul SENZATIONAL al lui Hagi in Liga 1! A ajuns la 34 de jucatori promovati in prima liga

Primul meci oficial din 2018 aduce un nou debut in Liga 1 pentru Viitorul!

Pustiul Tiberiu Capusa, 19 ani, e titular in derby-ul pentru play-off contra Astrei. Fundasul dreapta e al 34-lea fotbalist crescut in Academie care ajunge in Liga 1 ca jucator al Viitorului. Alti 15 tineri trecuti prin Academie au debutat in prima liga la alte echipe. Cele mai importante nume: Tudorie, Gabriel Deac (ambii acum sub contract cu FC Voluntari), Ronaldo Deaconu (Chiajna) sau Ionut Pantaru (Poli Iasi).

Cei 34 de jucatori crescuti de Academia Hagi care au debutat in Liga 1 la echipa lui Hagi.

- născut în 1991: Aurelian Chițu

- născuți în 1992: Romario Benzar, Alin Cârstocea

- născuți în 1993: Cristian Gavra, Alexandru Buzbuchi

- născuți în 1994: Ionuț Puțanu, Gabriel Iancu, Bogdan Țîru, Boban Nikolov, Florin Tănase, Bogdan Mitache

- născuți în 1995: Mihai Bălașa, Ionuț Vînă, Alexandru Mitriță, Alexandru Tîrnovan, Robert Hodorogea

- născuți în 1996: Răzvan Marin, Florin Cioablă, Ciprian Perju

- născuți în 1997: Cristian Manea, Dragoș Nedelcu, Arpad Tordai, Alexandru Cicâldău, Alexandru Stoica

- născuți în 1998: Ianis Hagi, Florinel Coman, Carlo Casap, Andrei Ciobanu, Doru Dumitrescu, Virgil Ghiță, Tiberiu Căpuşă

- născuți în 1999: Tudor Băluță, Alexandru Mățan, Denis Drăguș.

Sursa: fcviitorul.ro