Reactia stelistilor, dupa gesturile obscene facute de Alibec spre tribune: "A fost injurat non stop!"

CFR 1-1 Steaua / MM Stoica ii ia apararea lui Denis Alibec, autorul unor gesturi obscene catre publicul de la Cluj.

Alibec a facut un meci slab la Cluj, iar dupa schimbare a facut gesturi obscene catre spectatorii din spatele bancii de rezerve. MM Stoica era acolo si spune ca atacantul a fost injurat de fanii gazdelor.



"L-au injurat non stop, a venit pe banca si l-au injurat non stop. Cred ca ar trebui protejate cumva bancile de rezerve. E spatiu public, dar nu poti sa injuri un fotbalist asa non stop. N-a fost nimic intre noi, am discutat deja dupa meciul cu Viitorul, am destui ani de experienta ca sa dau amploare unui incident", a spus MM Stoica la Digi.

Nu e singurul gest pentru Alibec. A fost sanctionat in timpul jocului de arbitru cu cartonas galben pentru proteste.