Reactia sotiei lui Pintilii, dupa ce a fost acuzata ca, alaturi de iubita lui Ovidiu Popescu, a agresat o femeie pe National Arena

O agresiune plecand de la un amantlac al unui fotbalist a aparut in presa tabloida dupa meciul dintre Steaua si Hapoel Be'er Sheva, de joi seara. Iubitele lui Mihai Pintilii si Ovidiu Popescu au fost acuzate ca au agresat o tanara chiar pe stadion.

Un scandal soldat cu injuraturi si chiar agresiune fizica a avut loc in zona lojelor de pe National Arena, la meciul dintre Steaua si Hapoel Be'er Sheva, scrie tabloidul SpyNews.

Potrivit sursei citate, Alina Popescu si Gabriela Pintilii ar fi agresat-o pe o tanara, Ada, pe motiv ca aceasta a avut o relatie cu fotbalistul Ovidiu Popescu.

Sotia lui Mihai Pintilii a reactionat, scrie cotidianul Gazeta Sporturilor.



"Informatiile sunt eronate. Am o buna educatie, sunt mama a doi copii si sotia unui fotbalist model, care si-a castigat reputatia doar pe terenul de sport.

Stau departe de scandaluri, de cancanuri sau de povesti cu iz de budoar. Nu am fost si nici nu voi fi vreodata adepta rezolvarii problemelor prin violenta sau prin amenintari. Nu agreez scandalul si nici nu doresc sa-mi expun viata particulara sau pe cea de familie in fata publicului larg.



Nu am cunoscut-o pe aceasta domnisoara inainte de acest articol. Nici nu m-a interesat vreodata despre presupuse/eventuale relatii/probleme conjugale sau extraconjugale ale prietenilor de familie.

Nu am agresat nicio persoana si nu am pus la cale niciun plan de razbunare impotriva domnisoarei din articolul prezentat", a spus Gabriela Pintilii prin intermediul avocatului sau.