Reactia oficiala a Viitorului dupa ce Tucudean a DISPARUT din lot! Hagi prezinta un argument bizar: "Nu se putea concentra la fotbal"

George Tucudean nu mai face parte din lotul Viitorului. Neoficial, potrivit cotidianului Gazeta Sporturilor, fotbalistul a fost implicat intr-un scandal monstruos cu secundul Catalin Anghel, sarind chiar la bataie. Oficial, clubul lui Hagi spune ca "acesta nu se putea concentra la fotbal in aceasta perioada"

FC Viitorul a reactionat prin intermediul unui comunicat in cazul excluderii lui George Tucudean din lotul primei echipe. Formatia campioana noteaza ca decizia a fost luata ca urmare a unei cereri formulate chiar de jucator!

"Nu a existat niciun scandal intre conducere si jucatorul George Tucudean, asa cum s-a afirmat in cele doua articole (n.r scrise de cotidianul Gazeta Sporturilor), jucatorul fiind cel care si-a exprimat dorinta de a parasi cantonamentul echipei din cauza programului incarcat si a faptului ca nu se putea concentra la fotbal in aceasta perioada. Acesta situatie reprezinta un lucru grav, intr-un moment dificil pentru echipa.



Pe adresa clubului nu exista in acest moment nicio oferta pentru jucatorul in cauza, asa cum de asemenea s-a precizat.

Intre antrenorul principal Catalin Anghel si jucatori exista o relatie normala, nimic din ce s-a scris in cele dou articole nu este adevarat", se arata in comunicatul FC Viitorul.