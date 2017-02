Reactia lui Burleanu dupa perchezitiile procurorilor la clubul Dinamo: 4 mil euro ar fi disparut la insolventa

Razvan Burleanu a declarat ca este surprins de ancheta desfasurata de procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Bucuresti in ceea ce priveste insolventa clubului Dinamo si s-a aratat increzator ca nu s-a intamplat nimic ilegal in procedura de reorganizare a gruparii din soseaua stefan cel Mare.

"Am fost surprins de ancheta. Nu am mai multe informatii insa, este o ancheta in derulare. Sunt insa increzator ca clubul Dinamo a facut ceea ce trebuia, ca nu s-a intamplat nimic ilegal in tot acest proces de iesire din insolventa si ca Dinamo poate reprezenta un model din acest punct de vedere. Noi nu am primit nicio solicitare din partea procurorilor in acest caz. si nici nu cred ca ar fi acte la FRF si nici la LPF care ar putea sa le fie utile. Asta pentru ca in momentul in care te afli in procedura de insolventa toate actele se afla deja la instanta. Daca este o pata neagra pe imaginea fotbalului? Nu stiu ce sa zic, pete negre, pete albe... Cand ai o ancheta trebuie sa te uiti si la partea plina a paharului. Daca rezultatele anchetei sunt bune, atunci inseamna ca noi chiar putem vorbi despre Dinamo ca despre un model in ceea priveste iesirea din insolventa", a spus Burleanu.

Presedintele FRF sustine ca Dinamo nu poate avea probleme in ceea ce priveste obtinerea licentei din cauza acestei anchete. "Dinamo nu poate avea probleme la obtinerea licentei din cauza acestei anchete. Este o ancheta in derulare, nu stim care vor fi rezultatele. Dar in momentul de fata, pana ancheta nu se finalizeaza, clubul Dinamo nu poate suferi nicio sanctiune. Conform sistemului de licentiere, in momentul de fata Dinamo are dreptul sa mearga in cupele europene. Pana nu avem o instanta care sa spuna ca Dinamo nu a iesit din insolventa, pentru ca nu stiu nici eu ce sa inteleg din aceasta ancheta, nu pot da mai multe informatii", a adaugat oficialul, prezent joi, la sediul Academiei de Studii Economice din Bucuresti, acolo unde a semnat un parteneriat intre Federatia Romana de Fotbal si ASE care isi propune organizarea unui program de masterat in management sportiv.

Intrebat daca ancheta de la Dinamo are o legatura cu faptul ca in urma cu cateva zile suporterii dinamovisti au protestat in Piata Victoriei, Razvan Burleanu a raspuns: "Nu, in niciun caz. Ce legatura sa aiba? Nu cred, sunt spete total diferite. Sa nu ne asteptam acum sa avem controale la companiile ai caror angajati au fost in strada la protest. Cred ca nu exista nicio legatura".

Procurori din cadrul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Bucuresti au efectuat joi o serie de perchezitii in cadrul unei anchete care vizeaza procedura de insolventa a clubului de fotbal Dinamo. "In cursul zilei de 9.01.2017, procurori din cadrul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Bucuresti, impreuna cu lucratori de politie din cadrul IGPR - DICE, efectueaza trei perchezitii domiciliare in municipiul Bucuresti si judetul Ilfov, la sediul unei societati de avocatura, al unei societati de insolventa si la domiciliul reprezentantului unei firme de insolventa, intr-un dosar privind savarsirea infractiunilor de bancruta frauduloasa si bancruta simpla", a anuntat Parchetul de pe langa Curtea de Apel Bucuresti.

Potrivit sursei citate, din cercetari a reiesit ca, in cadrul procedurii de insolventa a societatii Dinamo 1948 SA, in momentul in care a fost intocmit planul de reorganizare, inventariere si evaluare a activelor aflate in patrimoniu, a fost ascunsa o parte din activele societatii aflate in insolventa, calculate la valoarea contabila neta de peste 18.498.000 lei, in scopul de a frauda creditorii societatii.