Radoi, aproape sa devina patron in Liga I! Vrea sa mute imediat echipa in orasul sau natal!

In doua zile, Radoi poate deveni patron de club in prima liga. Vrea s-o cumpere pe Juventus si s-o mute in Oltenia, la Severin sau Tg Jiu. Radoi nu va fi antrenor-patron.

Radoi asteapta pana duminica un raspuns de la patronul din Colentina. Vrea s-o cumpere pe Juventus si spune ca Olaroiu nu e implicat si el in afacere.



Radoi vrea s-o mute pe Juventus la el acasa, la Severin, sau la Tg Jiu, unde e gata noul stadion si vrea sa-l readuca la echipa pe prietenul sau, Oprita.