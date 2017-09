Radoi a plecat la Dubai si a RENUNTAT la Juventus Colentina! Ce probleme a avut la negocieri

Mirel Radoi a vrut sa preia Juventus, insa nu s-a inteles cu "Agnelli" de Colentina.

Radoi a cerut un audit la club, inainte sa plateasca 1,5 milioane de euro pentru ultima clasata. Ilie Ciuclea, patronul echipei, a refuzat, astfel ca Radoi a renuntat la idee. Daniel Oprita il astepta pe fostul sau coleg, insa acesta a plecat deja la Dubai.



"Mirel Radoi a plecat in Dubai si mi-a spus sa nu mai stau dupa el. Daca am vreo oferta de la alta echipa mi-a spus sa o accept pentru ca nu crede ca tranzactia cu Juventus Bucuresti se mai face acum. Am inteles ca domul Ciuclea nu vrea sa le prezinte toate actele si au aparut unele probleme", a spus Daniel Oprita pentru Fanatik.

Radoi voia sa mute Juventus la Severin si sa ii schimbe numele.