Radoi, patron in Liga I: "Am facut oferta, astept raspunsul pana duminica!" 3 investitori, Ogararu e implicat in proiect. Numele echipei se schimba!

Mirel Radoi spune ca Olaroiu nu are legatura cu afacerea.

Mirel Radoi este pe cale sa devina patron de club in Liga I. Fostul capitan al Stelei a inaintat o oferta pentru cumpararea clubului Juventus Bucuresti si asteapta raspunsul in cateva zile.

Afacerea are toate sansele sa se realizeze, mai ales ca Ilie Ciuclea, actualul patron din Colentina, a spus saptamana trecuta ca "s-ar bucura sa ii cedeze clubul lui Radoi".

Conform dezvaluirilor facute de Radoi aseara la DolceSport, in afacere sunt implicati alti doi investitori, nu insa si Cosmin Olaroiu. Iar George Ogararu ar urma sa faca parte din noul proiect.

"Vedem in zilele urmartoare daca se va concretiza. Cosmin Olaroiu nu are nicio legatura cu proiectul. Voi fi unul dintre investitori daca se va face mutarea. Nu voi ocupa postul de antrenor. Am ales Juventus deoarece conteaza criteriul financiar. Ne intereseaza o tranzactie in care sa luam locul si jucatorii."

"Suntem un grup de trei investitori romani, dar cine vrea sa vina alaturi de noi, o poate face. Va fi totul transparent."

"Am un proiect pe care l-am asociat cu George Ogararu, dar el nu va fi investitor. Suntem pregatiti cu tot, avem planul facut, asteptam doar finalizarea tratativelor."

"Pana duminica seara le-am dat termen limita de raspuns sefilor de la Juventus. Daca nu, vom negocia cu altcineva sau asteptam pana in iarna."

"Daca se face tranzactia cu Juventus, luam in calcul schimbarea numelui echipei din sezonul viitor", a spus Radoi la Dolce.