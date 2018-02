ERA LUI MESSI al portarilor a tinut 4 meciuri! Solutie de URGENTA pentru Becali. Ce portar a fost PROPUS la Steaua

"Caut de urgenta portar. M-am convins cu Messi al portarilor, mi-am cerut scuze de la Dica", a spus Becali imediat dupa 2-2 cu Dinamo.

Becali vrea sa rezolve azi un transfer. A intrat in criza de timp. Perioada de achizitii pentru jucatori aflati sub contract se incheie la miezul noptii.

Primul nume propus la Steaua: Alberto Cobrea de la Botosani. Capitanul moldovenilor e tinta cel mai la indemana pentru Becali.

"E mai bun Cobrea decat Iliev, sa-l ia pe Cobrea", a spus patronul de la Botosani, Valeriu Iftime, dupa ce Steaua s-a despartit de Nita si lua in calcul transferul bulgarului din poarta Astrei.

Cobrea, 27 de ani, a petrecut 3 ani la Udinese, in Serie A, unde a jucat la Primavera. In Romania a trecut pe la Mioveni, Chiajna, Petrolul si Dinamo, iar din 2017 joaca la Botosani. Sub contract cu Dinamo a fost numai 6 luni, intre iunie 2016 si ianuarie 2017, insa nu a jucat niciun meci in Stefan cel Mare. Cobrea a fost abia a 3-a optiune pentru Ioan Andone si Cosmin Contra, care i-au preferat pe Branescu si Penedo in fata lui. Goalkeeperul mai are un an si jumatate de contract cu Botosaniul, unde s-a impus instant. Din acest sezon, a preluat si banderola de capitan de echipa.

Plecarea sa are logica si pentru actualul sau club, mai ales daca Botosaniul rateaza play-off-ul. Iftime a facut investitii in speranta ca va prinde Europa la finalul campionatului, i-a adus pe Golofca si Achim chiar de la Steaua, dar rezultatele n-au fost la nivelul celor din 2017. Costel Enache are o varianta deja pregatita de inlocuitor pentru Cobrea, Eduard Pap, 23 de ani.