Pustai reface calculele pentru meciul cu Steaua. Eric, reprimit in lot de urgenta desi are kilograme in plus

Medias joaca acasa cu Steaua in weekend.

Steaua si Gaz Metan vor disputa in week-end un meci extrem de important in calculele pentru play-off. Mediesenii au nevoie de cel putin un punct pentru a nu juca in ultima etapa un meci decisiv, Astra, Dinamo si CFR stand la panda pentru un loc in play-off.

Mediasul a luat doar 1 punct in ultimele 4 meciuri, ultima victorie fiind pe 10 decembrie, 5-2 la Pandurii acasa.

Pustai a ales sa il lase in afara lotului pentru ultimul meci, cel cu Voluntari, pe cel mai bun jucator al echipei, Eric, acesta avand probleme cu greutatea. Eric a fost trimis la echipa a doua insa a fost reprimit in echipa pentru partida cu Steaua, mediesenii avand neaparat nevoie de un rezultat bun!