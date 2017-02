Prin ce trece Rivaldinho, fiul uriasului Rivaldo, de cand a ajuns in Romania, transferat de Dinamo

Fiul lui Rivaldo n-a apucat sa se antreneze cu Dinamo.

De cand a venit, doarme toata ziua si sta treaz noaptea! Nu s-a adaptat la ora Romaniei! Dinamo l-a prezentat azi si pe Bumba.

Rivaldinho a ajuns de doua zile in Romania. I-a cerut lui Andone sa aiba rabdare cu el - nu e obisnuit cu ora de la Bucuresti.

"Urmeaza sa dea niste teste fizice, dar unde sa le dea? Pe zapada? Ne trebuie un teren de iarba", spune Andone.

"Vreau sa joc in urmatorul meci daca e posibil", spune Rivaldinho.



In vara, fiul lui Rivaldo a fost aproape sa semneze cu Pandurii.



"Am fost de acord sa il aducem, dar au fost niste probleme poate de ordin material. Bine ca nu a venit, ca dupa o luna de zile pleca", spune Grigoras.

Dupa Bawab, Rivaldinho si francezul Dielna, Dinamo l-a prezentat si pe Bumba.



"Eu mai astept jucatori. Unul sau doua transferuri"