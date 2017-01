Primul semn ca Dinamo e pe cale sa faca poate cea mai tare mutare a iernii in Liga I

"Titlul e un obiectiv realizabil in acest sezon", e ideea repetata de Andone, chiar daca Dinamo e abia pe 5 in acest moment.

Florin Cernat e primul nume al lui Andone pe lista de transferuri, iar mutarea are sanse mari sa se realizeze.

Mijlocasul in varsta de 36 de ani, "un numar 10 pe cale de disparitie in campionatul nostru", asa cum il caracteriza Gica Hagi, a recunoscut discutiile cu Dinamo in urma cu o saptamana si a promis ca revine cu un raspuns dupa Anul Nou.

Astazi, surpriza, Cernat a lipsit de la reunirea echipei sale, FC Voluntari.

Dinamo este un club aparte in cariera lui Cernat. In 2000 a ajuns in Stefan cel Mare, iar un sezon petrecut in tricoul alb-rosu l-a propulsat in fotbalul mare.

De aici a plecat la Dinamo Kiev, clubul la care a avut cele mai mari realizari ale carierei sale - 5 titluri de campion si prezente constante in UEFA Champions League.