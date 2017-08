Primul scandal din noul sezon! Dinamovistii urla, dupa arbitrajul cu CFR: "A fost viciere de rezultat!"

CFR 1-0 Dinamo / Dinamovistii acuza dur arbitrajul lui Gaman de la Cluj!

Fostul presedinte al lui Dinamo, Constantin Anghelache, spune ca arbitrul nu avea plasamentul necesar pentru a observa corect faza in care a dictat penalty.

"Nu a fost 11 metri sub nicio forma. Acolo, arbitrul nu a facut o greseala, poate ca a avut ceva care l-a determinat sa procedeze astfel. Ar fi fost normal ca domnul Gaman George sa-si asume raspundererea ca poate sa-l gaseasca faza in pozitii in care sa nu aiba vizibilitatea necesara pentru a se pronunta cu siguranta.

Daca asistentul Sovre nu a avut nicio reactie, trebuia sa lase jocul sa mearga. Graba in care a luat decizia, pozitia in care s-a aflat, care nu i-a permis sub nicio forma vizibilitate corecta, te indeamna sa crezi ca poate a si asteptat momentul. Oricum este viciere de rezultat", a declarat Anghelache, la Sport.ro.